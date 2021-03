Giornata mondiale dell’acqua. Vi racconto la Via della Sete (Di lunedì 22 marzo 2021) Il tema mi sta a cuore. Nel 2015, in un articolo sulla questione (L’acqua come bene strategico), ho affermato che avere abbondanza di un bene, non significa averlo a disposizione per sempre. Continuo a pensare che sia vero, e riparto dunque, da qui. La risoluzione Onu del 28 luglio 2010 dichiara l’acqua un “diritto umano universale e fondamentale per tutti, senza discriminazioni di accesso ad una sufficiente quantità di acqua potabile”, strettamente legato alla dignità della persona ed alla sua salute. Questo meraviglioso diritto umano non incontra, però, nessun piccolissimo cavillo giuridico né all’interno del diritto nazionale, né in quello internazionale: ed è proprio in questo spiraglio che si insidia la speculazione. Ovattati ormai da informazioni cicliche e monotematiche, per pigrizia tendiamo ad abbassare il livello di guardia e le notizie scomode non ci ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Il tema mi sta a cuore. Nel 2015, in un articolo sulla questione (L’acqua come bene strategico), ho affermato che avere abbondanza di un bene, non significa averlo a disposizione per sempre. Continuo a pensare che sia vero, e riparto dunque, da qui. La risoluzione Onu del 28 luglio 2010 dichiara l’acqua un “diritto umano universale e fondamentale per tutti, senza discriminazioni di accesso ad una sufficiente quantità di acqua potabile”, strettamente legato alla dignitàpersona ed alla sua salute. Questo meraviglioso diritto umano non incontra, però, nessun piccolissimo cavillo giuridico né all’interno del diritto nazionale, né in quello internazionale: ed è proprio in questo spiraglio che si insidia la speculazione. Ovattati ormai da informazioni cicliche e monotematiche, per pigrizia tendiamo ad abbassare il livello di guardia e le notizie scomode non ci ...

