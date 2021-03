Gianni De Liguoro | morto per Coronavirus a 83 anni

Advertising

rep_milano : Morto a 83 anni Gianni De Liguoro: il creatore delle corone di Miss Italia aveva contratto il Covid… - Italia_Notizie : Morto Gianni De Liguoro, designer moda e «re» della bigiotteria italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Liguoro

Corriere Milano

Il saluto arriva su Facebook, sulla pagina ufficiale del marchio De: ' Un piccolo, meraviglioso, grande uomo...ciao papà, sarai sempre con noi'.Deaveva 83 anni, nella sua vita ha creato accessori e bijoux diventati famosi, dal portachiavi di Calimero alle corone di Miss Italia. Deè morto domenica sera in ospedale a ...A 83 anni è morto all'ospedale di Codogno (Lodi) il re della bigiotteria italiana e pioniere dei gadget pubblicitariDe. L'ultima vittima lodigiana del Covid è stato uno dei più ...È morto all’età di 83 anni all’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi, il re della bigiotteria italiana Gianni De Liguoro ...Il designer, che aveva fondato il marchio di bigiotteria d'alta moda, era ricoverato da alcuni giorni a Codogno per il virus che aveva peggiorato la sua ...