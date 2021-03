Fotovoltaico Ue da record, nonostante il Covid: Quercus vola in Spagna (Di lunedì 22 marzo 2021) vola il Fotovoltaico in Europa. Il mercato solare europeo è riuscito a vincere la sfida del Covid, chiudendo il 2020 addirittura con una crescita record: più 18,7 GW di nuova capacità, il valore più alto degli ultimi nove anni. In termini di capacità cumulata, l’Ue ha raggiunto 137,2 GW nel 2020. Le previsioni stimano che quest’anno verranno aggiunti 22,4 GW di solare, 27,4 GW nel 2022, 30,8 GW nel 2023 e 35 GW nel 2024, portando la capacità totale installata a 252 GW. Crescita record del Fotovoltaico in Europa Come rilevato dall’ultimo EU Market Outlook, nonostante la profonda crisi economica innescata dalla pandemia, il comparto del Fotovoltaico è riuscito ad aumentare dell’11% su base annuale, dimostrando di essere una tecnologia resiliente, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021)ilin Europa. Il mercato solare europeo è riuscito a vincere la sfida del, chiudendo il 2020 addirittura con una crescita: più 18,7 GW di nuova capacità, il valore più alto degli ultimi nove anni. In termini di capacità cumulata, l’Ue ha raggiunto 137,2 GW nel 2020. Le previsioni stimano che quest’anno verranno aggiunti 22,4 GW di solare, 27,4 GW nel 2022, 30,8 GW nel 2023 e 35 GW nel 2024, portando la capacità totale installata a 252 GW. Crescitadelin Europa Come rilevato dall’ultimo EU Market Outlook,la profonda crisi economica innescata dalla pandemia, il comparto delè riuscito ad aumentare dell’11% su base annuale, dimostrando di essere una tecnologia resiliente, ...

