Fontana cambia i vertici di Aria dopo il flop delle vaccini in Lombardia

i disagi degli ultimi giorni il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sta provvedendo in queste ore a cambiare i vertici di ARIA spa, la società della Regione sotto accusa per i disagi che ...

Ultime Notizie dalla rete : Fontana cambia

... Matteo Salvini, aveva ribadito che 'se qualcosa non funziona, sie si migliora'. Salvini in queste ore si era anche sentito più volte sia con la stessa Moratti, con il presidente, l'...Secondo quanto si è appreso,sta azzerando tutte le cariche principali della società, dopo l'ultimo weekend in cui si sono verificati numerosi problemi nelle prenotazioni per il vaccino ...La società che gestisce il sitema di prenotazioni dei vaccini anti-Covid della Lombardia nella bufera per i numerosi disguidi ...Le richieste per un cambio radicale della campagna vaccinale lombarda da parte del segretario provinciale del Pd di Varese Giovanni Corbo e del consigliere regionale e capogruppo del Pd in Commission ...