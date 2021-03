Firenze: consigliere comunale fa pipì in diretta, con telecamera accesa (Di lunedì 22 marzo 2021) L'uomo, che era collegato col cellulare, ha per errore lasciato la telecamera accesa mentre si è recato in bagno per fare pipì: le immagini sono così andate in diretta mentre l'assessore alla casa stava rispondendo a un question time L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 marzo 2021) L'uomo, che era collegato col cellulare, ha per errore lasciato lamentre si è recato in bagno per fare: le immagini sono così andate inmentre l'assessore alla casa stava rispondendo a un question time L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Firenze: consigliere comunale fa pipì in diretta, con telecamera accesa - FI_Toscana : Tamponi rapidi #gratuiti, il consigliere metropolitano di Firenze di @forza_italia @PGandolaFi, insieme a Silvia Na… - IcsOnlus : #NoRespingimenti In Bosnia migliaia di #migranti, in cammino lungo la #RottaBalcanica, rischiano di morire per sten… - GiuseppeTalami : @Giulio_Firenze @conteDartagnan Carissimo Giulio, ti assicuro che ho ben capito e apprezzato la tua battuta (buona… - GiuseppeTalami : @Giulio_Firenze @conteDartagnan Buona la prima. Se ne seguiranno altre come questa potresti chiedere al Conte Dart… -