Filippo Magnini saluta la sua amica a quattro zampe | “Ci mancherai”

Advertising

GossipItalia3 : Oggi è un altro giorno, Filippo Magnini ricorda il suo periodo buio: «La mia è stata una vittoria schiacciante»… - zazoomblog : Chi è Filippo Magnini: curiosità sul campione dello stile libero - #Filippo #Magnini: #curiosità - CorriereCitta : Filippo Magnini: chi è, età, carriera, fidanzate, vita privata, Giorgia Palmas, figlia, altezza #filippomagnini… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Magnini

L'ho rivisto sul profilo Instagram di, che aveva sostenuto la mia precedente raccolta fondi per finanziare la ricerca e gli ho scritto". Anche molti sportivi hanno aderito all'appello ...è stato ospite a Oggi è un altro giorno . Il nuotatore ha deciso di lasciarsi andare ad una lunga intervista ai microfono di Serena Bortone. Tantissimi gli argomenti trattati dalla sua ...Vip italiani uniti per aiutare Vicky, una bimba di 7 anni affetta da una rara malattia genetica che rischia di farla diventare cieca. Per aiutarla, la sua mamma ha contattato personalmente i vip dello ...Filippo Magnini, volto noto del nuoto italiano, si è lasciato andare ad una lunga intervista ai microfoni di Oggi è un altro giorno ...