Disposte 13 misure cautelari per gli scontri del 1 maggio 2019 a Torino (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - La polizia di Torino ha eseguito stamattina 13 misure cautelari (un arresto ai domiciliari, 3 divieti di dimora a Torino e nei Comuni della val Susa, 9 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria) nei confronti di leader e militanti del centro sociale Askatasuna, responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata aggravati, commessi in occasione del corteo del 1 maggio 2019 che si è svolto a Torino. Agli arresti domiciliari è finito Mattia Marzuolo, 37 anni, leader storico antagonista, al quale - spiegano dalla questura - "è stato riconosciuto anche il ruolo di coordinamento e direzione delle fasi violente della manifestazione". Tra i destinatari dell'obbligo di presentazione alla pg, la storica portavoce di Askatasuna Dana Lauriola, ... Leggi su agi (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - La polizia diha eseguito stamattina 13(un arresto ai domiciliari, 3 divieti di dimora ae nei Comuni della val Susa, 9 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria) nei confronti di leader e militanti del centro sociale Askatasuna, responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata aggravati, commessi in occasione del corteo del 1che si è svolto a. Agli arresti domiciliari è finito Mattia Marzuolo, 37 anni, leader storico antagonista, al quale - spiegano dalla questura - "è stato riconosciuto anche il ruolo di coordinamento e direzione delle fasi violente della manifestazione". Tra i destinatari dell'obbligo di presentazione alla pg, la storica portavoce di Askatasuna Dana Lauriola, ...

