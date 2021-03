Cyberpunk 2077 ' nasconde' una delle feature tagliate nella segnaletica di Night City

(Di lunedì 22 marzo 2021) I fan hanno notato chepresenta unaper un'attività che è stata rimossa dal gioco. Anche se questo sarebbe leggermente deludente di per sé, probabilmente ricorda ai fan la quantità di contenuti aggiuntivi tagliati durante lo sviluppo del gioco Sebbene possa essere difficile da credere dopo il problematico lancio, i fan una volta credevano chesarebbe stato uno dei giochi più ambiziosi mai realizzati. In vari momenti durante lo sviluppo, gli sviluppatori hanno suggerito una varietà di sistemi di gioco di ruolo profondi che avrebbero avuto un impatto su ogni dettaglio in. Come notato dall'utente di Reddit pablo397, la sezione Vista Del Rey difornisce molteplici indicazioni ...

I fan hanno notato che Cyberpunk 2077 presenta una segnaletica per un'attività che è stata rimossa dal gioco. Anche se questo sarebbe leggermente deludente di per sé, probabilmente ricorda ai fan la quantità di contenuti aggiuntivi tagliati durante lo sviluppo del gioco. Sembra che le vendite digitali di Cyberpunk 2077 procedano a rilento, tanto che l'ultimo trimestre potrebbe chiudersi con appena 500.000 copie.. Le vendite digitali di Cyberpunk 2077 procedono a ...