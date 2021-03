Covid in Emilia-Romagna | la curva rallenta | oggi 2 118 nuovi casi e 44 decessi

(Di lunedì 22 marzo 2021)in22 marzo. Sono “circa 2.100di coronavirus di, erano 2.800 una settimana fa”. Così il presidente Stefano Bonaccini sull’andamento dellain, ha anticipato nel primo pomeriggio dii numeri del bollettino giornaliero, diffuso poco fa. Ilinizia ad allentare la presa in, ma la situazione resta grave, soprattutto per la pressione sui reparti ospedalieri di rianimazione e non.in22 marzo: 2.118e 44 morti, la situazione dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilia

... oggi il saldo dei r icoveri in repartiè +565 (28.049 posti letto attualmente occupati) ... il numero di casi si è abbassato: guida l'Romagna con 2.118 contagi, seguita da Lombardia (2.105)...Il tasso di positività alsale dello 0,9% si ferma così all'8,2%, mentre il contagio regionale quotidiano vede la Lombardia (+2.105 nuovi casi) cedere il passo all'Romagna , +2.118: ...In Emilia-Romagna dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 319.080 casi di positività, 2.118 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.902 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.Dati della Protezione Civile. Indice di positività all'8,18%, aumentano i pazienti in terapia intensiva. I numeri regione per regione. Lombardia ...