Cosenza | uccide il fratello travolgendolo più volte con l’auto | arrestato

Tragedia a Cosenza dove un uomo di 45 anni ha ucciso il fratello travolgendolo più volte con la propria auto: l'omicida è stato arrestato. Tragedia a Mongrassano in provincia di Cosenza (Calabria), dove un uomo ha ucciso il fratello di 47 anni. I carabinieri hanno individuato e fermato Giuseppe Marino, fratello di Pasquale Marino.

