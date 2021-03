Contributo distribuzione di carburanti (Di lunedì 22 marzo 2021) Contributo ai titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade Per le PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade si avvicina la finestra utile alla presentazione della domanda del Contributo. La dotazione finanziaria stanziata è pari a 4 milioni di euro. Dalle ore 12,00 del prossimo 30 marzo e fino alle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Prenotazione ecobonus per acquisto con rottamazione Incentivo per acquisto di veicoli a basse emissioni M1 Fondo sostegno start up e PMI innovative 200 mln di euro Incentivi auto 2021 ibride, con e senza rottamazione Incentivi cura Italia,su Invitalia domande fondi anti covid Bonus Internet 2020: piano ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 22 marzo 2021)ai titolari del servizio didinelle autostrade Per le PMI titolari del servizio didinelle autostrade si avvicina la finestra utile alla presentazione della domanda del. La dotazione finanziaria stanziata è pari a 4 milioni di euro. Dalle ore 12,00 del prossimo 30 marzo e fino alle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Prenotazione ecobonus per acquisto con rottamazione Incentivo per acquisto di veicoli a basse emissioni M1 Fondo sostegno start up e PMI innovative 200 mln di euro Incentivi auto 2021 ibride, con e senza rottamazione Incentivi cura Italia,su Invitalia domande fondi anti covid Bonus Internet 2020: piano ...

Advertising

Pat_oddo : RT @DarkLadyMouse: Il contributo che una regione dà al Pil, che la #Moratti chiese come criterio per la distribuzione dei vaccini, evidente… - VirgilioZanni : RT @DarkLadyMouse: Il contributo che una regione dà al Pil, che la #Moratti chiese come criterio per la distribuzione dei vaccini, evidente… - CosettaGiordano : RT @DarkLadyMouse: Il contributo che una regione dà al Pil, che la #Moratti chiese come criterio per la distribuzione dei vaccini, evidente… - CarriaggioM : RT @DarkLadyMouse: Il contributo che una regione dà al Pil, che la #Moratti chiese come criterio per la distribuzione dei vaccini, evidente… - jadarf1 : RT @DarkLadyMouse: Il contributo che una regione dà al Pil, che la #Moratti chiese come criterio per la distribuzione dei vaccini, evidente… -