Ciaone della De Girolamo a Letta. “Ciao Maschi”, in politica conti il merito, no sesso e quote rosa (Di lunedì 22 marzo 2021) Mai come in questo caso torna utile parafrasare il titolo del programma di Nunzia De Girolamo. E a farlo è proprio la padrona di casa del talk notturno in onda il sabato a tarda ora su Raiuno: via i capigruppo parlamentari dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio, per far posto sia alla Camera che al Senato a due donne. “Ciao, Maschi” nel nuovo Pd di Enrico Letta e largo alle donne? Presto per dirlo. Di sicuro, il segretario dem alle sue prime dichiarazioni pubbliche ha fatto subito parlare di sé. De Girolamo su Letta, “Ciao Maschi”: anche in politica conti il merito e non il sesso Prima esordendo, anacronisticamente, sullo ius soli. Poi, mirando subito al fianco con un colpo assestato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Mai come in questo caso torna utile parafrasare il titolo del programma di Nunzia De. E a farlo è proprio la padrona di casa del talk notturno in onda il sabato a tarda ora su Raiuno: via i capigruppo parlamentari dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio, per far posto sia alla Camera che al Senato a due donne. “” nel nuovo Pd di Enricoe largo alle donne? Presto per dirlo. Di sicuro, il segretario dem alle sue prime dichiarazioni pubbliche ha fatto subito parlare di sé. Desu, “”: anche inile non ilPrima esordendo, anacronisticamente, sullo ius soli. Poi, mirando subito al fianco con un colpo assestato ...

