"Chapeau di fronte a Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Ora, obiettivo Pechino 2022" 'Bersaglio Mobile' con René Laurent Vuillermoz (Di lunedì 22 marzo 2021) La stagione 2020-2021 del biathlon è giunta al suo epilogo. La tappa di Östersund è stata caratterizzata dal palpitante duello per la conquista della Sfera di cristallo in campo maschile, alfine vinto sul filo di lana da Johannes Bø, riuscito ad avere ragione di Sturla Holm Lægreid. Fra le donne Tiril Eckhoff e la Norvegia hanno completato un'annata trionfale. L'Italia ha chiuso letteralmente in bellezza, poiché l'appuntamento svedese ha regalato grandi soddisfazioni a Lukas Hofer e Dorothea Wierer. Andiamo, dunque, ad analizzare quanto accaduto in compagnia dell'ex azzurro Renè Laurent Vuillermoz, nell'ultima puntata di "Bersaglio Mobile". Impossibile non partire dal duello da mezzogiorno di fuoco tra Johannes Bø e Sturla Holm Lægreid. Alla fine ha vinto il più forte, ma ha dovuto ...

