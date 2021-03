Calcio: Zaccheroni, ‘corsa scudetto? Inter viaggia in euforia, Milan unica ad insidiarla’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Corsa scudetto? L’Inter adesso viaggia in euforia. Io ho sempre detto che l’unica che poteva insidiare l’Inter era il Milan, che ha una serenità ambientale importante, ed un Paolo Maldini che capisce le dinamiche di spogliatoio e Interviene prima che succedano dei guai, pur non avendo una grandissima qualità di rosa. Ci sono altre squadre che ne hanno di più ma il Milan è più compatto, c’è grande entusiasmo e voglia di emergere”. Lo ha detto l’ex tecnico di Milan e Juventus, Alberto Zaccheroni, all’Adnkronos, sulla corsa scudetto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Corsa? L’adessoin. Io ho sempre detto che l’che poteva insidiare l’era il, che ha una serenità ambientale importante, ed un Paolo Maldini che capisce le dinamiche di spogliatoio eviene prima che succedano dei guai, pur non avendo una grandissima qualità di rosa. Ci sono altre squadre che ne hanno di più ma ilè più compatto, c’è grande entusiasmo e voglia di emergere”. Lo ha detto l’ex tecnico die Juventus, Alberto, all’Adnkronos, sulla corsa. L'articoloWeb.

