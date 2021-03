Brad Pitt accusato di violenze da Angelina Jolie | l’attore è “devastato”

Advertising

RaminNasibov : Benicio DelToro and Brad Pitt - a_padellaro : SONDAGGI: ENRICO COME BRAD PITT - Vorrei tanto conoscere quell’0,8 % di elettori che il giorno prima (dimissioni di… - VoceSpettacolo : Angelina Jolie accusa Brad Pitt di violenze - DonChis67169310 : @NFratoianni Occupatevi delle migliaia di lavoratori e famiglie che sono allo stremo, ingannati da cassaintegrazion… - YuriDenni : RT @clarossii: Che culo essere adottati da Angelina Jolie e Brad Pitt -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

La querelle tra Angelina Jolie e il suo ex maritonon sembra in procinto di placarsi e a quanto pare uno dei figli dell'attore avrebbe testimoniato contro di lui. Dopo la separazione e il processo per l'affidamento dei figli, Angelina Jolie ...Nonostantee Angelina Jolie siano già legalmente divorziati da due anni, la coppia sta attraversando un momento delicato che vede in ballo la custodia dei loro sei figli. Alle accuse di violenza ...La querelle tra Angelina Jolie e Brad Pitt non sembra in procinto di placarsi e uno dei figli dell'attore avrebbe testimoniato contro di lui.Brad Pitt avrebbe “il cuore spezzato” per la fuga di notizie trapelata dal processo in cui è coinvolto con l’ex moglie per la ...