Auto vola giù da un viadotto | tragico incidente a Messina | muore maestra elementare

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dramma a, sull’strada A18: questa notte ha perso la vita Ada Maria Alessi,di 40 anni, che ha perso il controllo della suaed è precipitata giù dalCamaro. Non è ancora chiaro quali ragioni siano alla base dell’, se un colpo di sonno o un guasto al veicolo. Inutile il tentativo dei soccorsi del 118 di aiutare la donna, recuperata dai rottami dell’in condizioni gravissime. A quanto pare la donna sarebbe morta durante il trasferimento in ospedale.giù dainsegnante madre di due bimbe Ada Maria Alessi era originaria di Monforte San Giorgio ed insegnava in una scuoladi ...

Tragedia sulle strade siciliane. È Ada Maria Alessi, maestra di 40 anni, la vittima di un altro, l'ennesimo, incidente mortale avvenuto questa notte. L'incidente si è consumato sull'autostrada A 18 ......in ospedale quando perse il controllo della sua Fiat Punto finendo per impattare contro delle... Rosariella, invece scrive : 'Alla fine non c'è l'hai fatta e Dio ha deciso di darti le ali,più ...TRIESTE - La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento un cittadino marocchino, 30enne. E’ stato notato da un residente colpire con calci gli specchietti e e ...