Ascolti TV | Domenica 21 marzo 2021 Ranieri e Zingaretti vincono con il 21 9% D’Urso 12 5% | Fazio 11 2%-7 6% e Giletti 5%-5 5%

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il Giudice Meschino - Luisae LucaNella serata di ieri,21, su Rai1 la replica de Il Giudice Meschino, in onda dalle 21.32 alle 24.01, ha conquistato 4.982.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale 5 Live – Non è la, in onda dalle 21.47 alle 25.22, ha raccolto davanti al video 2.124.000 spettatori pari al 12.5% di share (presentazione 2.433.000 – 8.6%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.197.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e di 1.256.000 spettatori (4.8%) nel secondo. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma ha intrattenuto 1.507.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 3.140.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2% (presentazione ...