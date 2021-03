A fuoco l’hotel di lusso Ciasa Salares in Alta Val Badia, più di 200 i vigili del fuoco impegnati per spegnere l’incendio (Di lunedì 22 marzo 2021) Un incendio devastante è scoppiato ieri mattina nell’hotel Ciasa Salares in Alta Val Badia, nella frazione di Armentarola. È successo intorno alle 10,30 di domenica, il fuoco è divampato al primo piano dell’albergo e in pochi minuti ha avvolto completamente la struttura. Il proprietario dell’hotel ha subito avvisato i pompieri. Per spegnere l’incendio sono stati coinvolti oltre 200 i vigili del fuoco provenienti da Badia, Corvara, Colfosco, La Villa e San Cassiano. Nessuno è rimasto ferito ma i danni materiali sono elevatissimi. Ancora ignote le cause dell’innesco, attualmente sono state avviate le indagini in merito all’incendio dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Un incendio devastante è scoppiato ieri mattina nelinVal, nella frazione di Armentarola. È successo intorno alle 10,30 di domenica, ilè divampato al primo piano dell’albergo e in pochi minuti ha avvolto completamente la struttura. Il proprietario delha subito avvisato i pompieri. Persono stati coinvolti oltre 200 idelprovenienti da, Corvara, Colfosco, La Villa e San Cassiano. Nessuno è rimasto ferito ma i danni materiali sono elevatissimi. Ancora ignote le cause dell’innesco, attualmente sono state avviate le indagini in merito aldal ...

