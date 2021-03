22 marzo 2021, Giornata mondiale dell’acqua: Unità di Apprendimento e decalogo per evitare lo spreco (Di lunedì 22 marzo 2021) Ogni anno, il 22 marzo, le Nazioni Unite lanciano un appello per celebrare la Giornata dedicata alla tutela della risorsa idrica. L’obiettivo della Giornata mondiale dell’acqua (#WorldWaterDay) è quello di celebrare l’acqua e richiamare l’attenzione sulla crisi idrica globale, sensibilizzando la popolazione in vista del raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 6: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030, un traguardo indispensabile per appianare le disuguaglianze socio-economiche e garantire la dignità di tutti gli esseri umani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) Ogni anno, il 22, le Nazioni Unite lanciano un appello per celebrare ladedicata alla tutela della risorsa idrica. L’obiettivo della(#WorldWaterDay) è quello di celebrare l’acqua e richiamare l’attenzione sulla crisi idrica globale, sensibilizzando la popolazione in vista del raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 6: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030, un traguardo indispensabile per appianare le disuguaglianze socio-economiche e garantire la dignità di tutti gli esseri umani. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 20 marzo 1994, a Mogadiscio, un commando uccideva l’inviata del Tg3 Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin. La… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Marzo: Mi manda Figliuolo. Gente in fila, centri in tilt - ilpost : È lunedì 22 marzo ed è stato definito dai sindacati come il primo sciopero al mondo dell’intera filiera di #Amazon:… - pippopluto_57 : Oroscopo del 22 marzo 2021 - RMagazine1 : Oroscopo del 22 marzo 2021 -