Tosse e febbre per mesi | curata per tubercolosi | ma aveva un preservativo nei polmoni

Una donna di 27 anni è stata curata per mesi con farmaci anti-tubercolosi, con scarsi risultati, salvo poi scoprire di avere un preservativo incastrato nei polmoni. No, non è una bufala. A riportare l'episodio è stato il portale National Library of Medicine. Un caso limite ma, a quanto pare, possibile che è stato quindi descritto in maniera dettagliata sul portale online della più grande biblioteca medica al mondo. Secondo quanto riportato, la donna si è presentata in ospedale con tosse e febbre accusando un muco denso e persistente da mesi. Dopo antibiotici e trattamenti anti-tubercolosi, la 27enne si è rivolta di nuovo ai medici. Un attento esame del torace e una radiografia hanno permesso di individuare una lesione nel lobo ...

