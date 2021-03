The Falcon and the Winter Soldier, Wyatt Russell: "Spero che i fan non mi odieranno" (Di domenica 21 marzo 2021) Wyatt Russell , interprete di John Walker in The Falcon and the Winter Soldier , si è pronunciato sulle reazioni dei fan. Attenzione, seguono spoiler . Intervistato da USA Today , l'attore ha commentato la sequenza finale del primo episodio della miniserie, dove Walker - noto nei fumetti come US Agent - viene annunciato come nuovo Captain America. " Alcuni lo odieranno, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 marzo 2021), interprete di John Walker in Theand the, si è pronunciato sulle reazioni dei fan. Attenzione, seguono spoiler . Intervistato da USA Today , l'attore ha commentato la sequenza finale del primo episodio della miniserie, dove Walker - noto nei fumetti come US Agent - viene annunciato come nuovo Captain America. " Alcuni lo, ...

Advertising

DisneyPlusIT : Finalmente è arrivato il momento. ?? Il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, una Serie Originale Mar… - MarvelNewsIT : ? Più di un simbolo ? Guarda il final trailer della Serie Originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldie… - Cla_Otaku : Ho appena aggiunto The Falcon and t... alla mia raccolta! #tvtime - ale4234 : RT @DisneyPlusIT: Finalmente è arrivato il momento. ?? Il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, una Serie Originale Marvel St… - cIassybh : no ancora non vedo the falcon and the wosidjsnsosl non ho voglia di scriverlo troppo lungo -