Serie B, Denis salva la Reggina al 89?: col Chievo finisce 1-1 (Di domenica 21 marzo 2021) Al Granillo termina in pareggio il posticipo di Serie B tra Reggina e Chievo Verona. Clivensi che non sfruttano le occasioni create nel primo tempo, e trovano il vantaggio solo ad inizio ripresa con Djordjevic. I padroni di casa non si sfaldano, e continuano a mantenere bene il campo nonostante la maggior pressione dei veronesi. Gli sforzi degli amaranto vengono premiati in pieno recupero, con Denis che al 89? fissa il risultato sull’1-1, lasciando con l’amaro in bocca Aglietti e i giocatori gialloblu. Foto: twitter Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Al Granillo termina in pareggio il posticipo diB traVerona. Clivensi che non sfruttano le occasioni create nel primo tempo, e trovano il vantaggio solo ad inizio ripresa con Djordjevic. I padroni di casa non si sfaldano, e continuano a mantenere bene il campo nonostante la maggior pressione dei veronesi. Gli sforzi degli amaranto vengono premiati in pieno recupero, conche al 89? fissa il risultato sull’1-1, lasciando con l’amaro in bocca Aglietti e i giocatori gialloblu. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #Chievo Serie B, frenata del Chievo: Denis salva la Reggina in extremis… - sportli26181512 : Denis riprende il Chievo nel finale: pari pesante per la Reggina: Denis riprende il Chievo nel finale: pari pesante… - sportli26181512 : #SerieB, Reggina-Chievo 1-1. Denis riprende Djordjevic: Gli amaranto trovano il pareggio nel finale, dopo essere an… - sportli26181512 : Reggina-Chievo 1-1: Un gol segnato da Denis ha permesso al di riacciuffare il Chievo. Nel match valido per la trent… - Denis_Petyy : Un vicio la serie #SkyRojo -