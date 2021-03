Serie A | il programma di domenica 21 marzo

(Di domenica 21 marzo 2021)A, ile i risultati di21. La Juventus contro il Benevento. Roma-Napoli il big match. ROMA –A, ile i risultati di21. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia, la ventottesima giornata si conclude con sei partite in calendario. Roma-Napoli il big match, Milan e Firenze, Juventus in casa con il Benevento. Di seguito ildiA di21, sfide valide per la ventottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Hellas Verona-Atalanta (ore 12.30)Juventus-Benevento (ore 15)Sampdoria-Torino (ore 15)Udinese-Lazio (ore 15)Fiorentina-Milan (ore 18)Roma-Napoli ...

Advertising

raicinque : Serie “Rumori del ‘900” con regia di #ElisabettaFoti è un programma su musica moderna e contemporanea con brani ese… - 100x100Napoli : #SerieA - Il programma della giornata di oggi - sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 28^ giornata: Sei partite completano il programma della 28… - NotiziarioC : Serie D, il programma delle gare di oggi - RobertoAbbado : RT @raicinque: Serie “Rumori del ‘900” con regia di #ElisabettaFoti è un programma su musica moderna e contemporanea con brani eseguiti dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie programma

Forza Parma

... coordinati dall'Istituto nazionale di astrofisica, dopo unadi calcoli svolti negli ultimi ... Le scuole sono coinvolte con undidattico e con laboratori di astronomia per far ...Commenta per primo Una domenica da non fallire. Prima della sosta per le nazionali, sono sei le partite inoggi per la 28esima giornata diA. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia contro Parma, Crotone e Cagliari - oltre al rinvio di Inter - Sassuolo - oggi ci sono in palio punti ...Il posticipo domenicale delle 18 in programma allo stadio Franchi di Firenze sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (202, 251 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre). La ...Gli azzurri di Rino Gattuso, dopo aver battuto il Milan in trasferta, fanno visita ai giallorossi nel posticipo della 28ª giornata di Serie A ...