Sciroppo d’agave e miele | quale dolcificante scegliere?

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 21 marzo 2021) Sempre più diffuse le alternative naturali per dolcificare:sono i più diffusi, capiamone di più. Le linee guida dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) riguardo al consumo di zuccheri aggiunti sono bene chiare: non dovrebbero superare il 10% dell’introito calorico giornaliero (in riferimento ad un individuo adulto, normopeso e in buono stato