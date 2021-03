Sci alpino, Manuel Feller vince lo slalom di Lenzerheide, ottimo quarto Alex Vinatzer! (Di domenica 21 marzo 2021) Con la vittoria di Manuel Feller nello slalom delle Finali di Lenzerheide (Svizzera), cala ufficialmente il sipario sulla stagione della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Dopo 35 gare in cinque mesi, quindi, si conclude una annata intensa e complicata sotto molti punti di vista, che ha eletto Alexis Pinturault come degno detentore della Sfera di Cristallo, mentre tra i pali stretti Marco Schwarz aveva già blindato il suo successo da tempo. Nella classifica di specialità, infatti, l’austriaco ha concluso con 665 punti contro i 553 di Clement Noel ed i 503 di Ramon Zenhaeusern. Sulla pista intitolata a Silvano Beltrametti è, dunque, Manuel Feller a chiudere in bellezza con il tempo complessivo di 1:47.24, precedendo per 8 centesimi il francese ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Con la vittoria dinellodelle Finali di(Svizzera), cala ufficialmente il sipario sulla stagione della Coppa del Mondo di sci2020-2021. Dopo 35 gare in cinque mesi, quindi, si conclude una annata intensa e complicata sotto molti punti di vista, che ha elettois Pinturault come degno detentore della Sfera di Cristallo, mentre tra i pali stretti Marco Schwarz aveva già blindato il suo successo da tempo. Nella classifica di specialità, infatti, l’austriaco ha concluso con 665 punti contro i 553 di Clement Noel ed i 503 di Ramon Zenhaeusern. Sulla pista intitolata a Silvano Beltrametti è, dunque,a chiudere in bellezza con il tempo complessivo di 1:47.24, precedendo per 8 centesimi il francese ...

Advertising

chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, stasera a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, #DeborahCompagnoni… - sportface2016 : #Scialpino, classifica Coppa del Mondo 2020/2021 maschile dopo slalom #Lenzerheide - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Lo slalom è di Feller, ma che rimonta di Vinatzer ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine - TeoMatt89 : La coppa del mondo di sci alpino si chiude nel segno di Robinson e Feller vincitori rispettivamente del gigante e d… -