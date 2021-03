Roma, primo weekend in zona rossa: 11 sanzionati e 2 locali chiusi (Di domenica 21 marzo 2021) Nel corso del primo weekend in zona rossa per Roma e per il Lazio, sono stati effettuati una serie di controlli anti assembramento sia nel cuore della capitale che nella periferia, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma. Controlli a Roma centro I Carabinieri della compagnia Roma centro, unitamente ai colleghi del gruppo di Roma e del 8° reggimento “Lazio”, hanno attuato un servizio coordinato di controllo nel tridente compreso tra piazza del popolo, via del corso e piazza di spagna e nell’area della terrazza del Pincio – villa borghese, finalizzato a contrastare il verificarsi di assembramenti nell’arco delle ore pomeridiane. In totale sono state identificate e controllate 173 persone, 11 delle quali sanzionate per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021) Nel corso delinpere per il Lazio, sono stati effettuati una serie di controlli anti assembramento sia nel cuore della capitale che nella periferia, da parte dei carabinieri del comando provinciale di. Controlli acentro I Carabinieri della compagniacentro, unitamente ai colleghi del gruppo die del 8° reggimento “Lazio”, hanno attuato un servizio coordinato di controllo nel tridente compreso tra piazza del popolo, via del corso e piazza di spagna e nell’area della terrazza del Pincio – villa borghese, finalizzato a contrastare il verificarsi di assembramenti nell’arco delle ore pomeridiane. In totale sono state identificate e controllate 173 persone, 11 delle quali sanzionate per ...

