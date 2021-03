Picco passato, i numeri ora scendono Ma fino a Pasqua regnerà il «rosso» (Di domenica 21 marzo 2021) Andrea Cuomo Terzo giorno di calo tendenziale: 23.832 nuovi casi e 401 morti Toscana e Calabria probabilmente nell'area di maggior rischio Se tre indizi fanno una prova, il culmine della cosiddetta terza ondata del virus è appena passato. Per il terzo giorno consecutivo il numero dei contagi scende rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, ciò che fa calare il dato mobile dei contagi settimanali. Niente di clamoroso, per ora. Ma i 23.832 contagi di ieri portano il totale degli ultimi sette giorni a 154.539, mentre il 17 marzo il totale degli ultimi sette giorni era di 158.596. In tre giorni il numero di contagi settimanali ogni 100mila abitanti è passato da da 265,92 a 259,11. sembra poco ma la tendenza è chiara. Naturalmente non si deve cantare vittoria, ma presto anche gli altri numeri scenderanno. Anche ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Andrea Cuomo Terzo giorno di calo tendenziale: 23.832 nuovi casi e 401 morti Toscana e Calabria probabilmente nell'area di maggior rischio Se tre indizi fanno una prova, il culmine della cosiddetta terza ondata del virus è appena. Per il terzo giorno consecutivo il numero dei contagi scende rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, ciò che fa calare il dato mobile dei contagi settimanali. Niente di clamoroso, per ora. Ma i 23.832 contagi di ieri portano il totale degli ultimi sette giorni a 154.539, mentre il 17 marzo il totale degli ultimi sette giorni era di 158.596. In tre giorni il numero di contagi settimanali ogni 100mila abitanti èda da 265,92 a 259,11. sembra poco ma la tendenza è chiara. Naturalmente non si deve cantare vittoria, ma presto anche gli altriscenderanno. Anche ...

Advertising

lucacozzuto : Come dicevo il 19/03 il picco è passato da poco. Forza. - embonaccorso : @petergomezblog Basta false informazioni. Il picco è passato con o senza i vaccini. Il vaccino è INUTILE e serve ad altro. - FonziusGi : Ho appena appurato che l’unica cosa che al momento mi rende sereno é il lavoro, quindi temo una caduta a picco vers… - giorgiosyr : @Corriere Fino a ieri avete seminato il panico, ignorando i dati che dimostravano il progressivo appiattimento dell… - unvolodali1 : @Moonlightshad1 Il picco di draghi e' per quello che ha fatto in passato, il banchiere. Per quanto riguarda il ruol… -