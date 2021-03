**Pd: Letta, 'due donne capogruppo a Camera e Senato'** (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "La guida del Pd è tutta al maschile. Ho detto domenica che non va, lo ripeto a Il Tirreno. Ai gruppi Camera/Senato suggerisco che dopo tre anni di guida maschile, gli ultimi due siano a guida femminile. I gruppi sono autonomi, a loro di scegliere con chi". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "La guida del Pd è tutta al maschile. Ho detto domenica che non va, lo ripeto a Il Tirreno. Ai gruppisuggerisco che dopo tre anni di guida maschile, gli ultimi due siano a guida femminile. I gruppi sono autonomi, a loro di scegliere con chi". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

