Montipò fuori area con la palla tra le mani, l'arbitro non lo sanziona: tutto giusto? (Di domenica 21 marzo 2021) L'episodio è questo: al 43' di Juve - Benevento, Montipò in uscita bassa si impadronisce del pallone e scivola sull'erba oltre la linea dell'area di rigore con il pallone ancora tra le mani. I ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) L'episodio è questo: al 43' di Juve - Benevento,in uscita bassa si impadronisce del pallone e scivola sull'erba oltre la linea dell'di rigore con il pallone ancora tra le. I ...

Advertising

Etzi2891 : RT @delinquentweet: Montipò in uscita deraglia e finisce un metro fuori dall'area di rigore, sembrava uno di quei giochini in cui bagnano i… - sportli26181512 : Montipò fuori area con la palla tra le mani, l'arbitro non lo sanziona: tutto giusto?: Montipò fuori area con la pa… - misorecordsuk : Juve-Benevento: Montipò fuori area con la palla in mano. Solo punizione #Juve #Juventus - JackDeca88 : @QrtFra @didodado78 @robyanconero @LucaMarelli72 Non c'era nessun tiro verso lo specchio della porta, Montipo effet… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Juve-Benevento: #Montipò fuori area con la palla in mano. Nessuna sanzione dell'arbitro. Tutto giusto? -

Ultime Notizie dalla rete : Montipò fuori Montipò fuori area con la palla tra le mani, l'arbitro non lo sanziona: tutto giusto? L'episodio è questo: al 43' di Juve - Benevento, Montipò in uscita bassa si impadronisce del pallone e scivola sull'erba oltre la linea dell'area di rigore con il pallone ancora tra le mani. I giocatori della Juve, Chiesa in primis, protestano ...

Juve - Benevento, le formazioni ufficiali: fuori Buffon e McKennie, Inzaghi con le due punte ... in campo alle 15.00 allo Stadium: Juventus (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, Morata Benevento (3 - 5 - 2): Montipò; ...

L'episodio è questo: al 43' di Juve - Benevento,in uscita bassa si impadronisce del pallone e scivola sull'erba oltre la linea dell'area di rigore con il pallone ancora tra le mani. I giocatori della Juve, Chiesa in primis, protestano ...... in campo alle 15.00 allo Stadium: Juventus (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, Morata Benevento (3 - 5 - 2):; ...