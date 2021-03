Mafie | Papa | ' Sono contro il Vangelo | ora arricchite dalla pandemia'

(Di domenica 21 marzo 2021) 'Oggi in Italia si celebra la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle'. Lo ha ricordatoFrancesco durante l'Angelus sottolineando che 'le...

'Oggi in Italia si celebra la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle'. Lo ha ricordatoFrancesco durante l'Angelus sottolineando che 'lesono presenti in varie parti del mondo e, sfruttando la pandemia, si stanno arricchendo con la corruzione'. Il ...Il: lesono contro il Vangelo, ora arricchite dalla pandemia - "Oggi in Italia si celebra la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle". Lo ha ...Città del Vaticano, 21 mar. (LaPresse) - "Queste strutture di peccato mafiose contrarie al Vangelo di Cristo scambiano la fede con l'idolatria. Oggi facciamo ..."Le mafie sono contro il Vangelo". Città del Vaticano - Papa Francesco: "Oggi facciamo memoria di tutte le vittime e rinnoviamo il nostro impegno contro la criminalità organizzata" ...