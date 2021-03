Luca Zingaretti | quella ‘curiosa abitudine’ che non tutti conoscono dell’attore

(Di domenica 21 marzo 2021)è uno degli attori più apprezzati del piccolo schermo, ciò che però nonè che ha una. Quale?. Fonte: InstagramL’amatissimo attore, noto soprattutto per quello che è senza dubbi il suo ruolo di maggiore successo, Il Commissario Montalbano, torna questa sera in televisione su Rai 1 con una nuova produzione. Il giudice meschino, un film dal cast stellare composto da Luisa Ranieri, Paolo Briguglia, Andrea Tidona, Maurizio Marchetti, Gioele Dix, Gaetano Bruno e Felicitas Woll. Messi da parte i panni del Commissario Montalbano,si troverà questa volta a ricoprire il ruolo di Alberto Lenzi. Un Pubblico Ministero ...

Advertising

Raicomspa : Stasera su @RaiUno 'Il giudice meschino': Luca Zingaretti è Alberto Lenzi, PM disilluso, che dopo l'uccisione in un… - RaiUno : Un dolore che risveglia la coscienza. Una dignità da difendere. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri ne… - lorepregliasco : Il sondaggio di Swg sui governatori: ottimi risultati per Zaia, Bonaccini e De Luca. Malissimo Fontana e Zingaretti… - filmscoringtips : RT @RaiUno: Un dolore che risveglia la coscienza. Una dignità da difendere. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri ne #IlGiudiceMeschino, questa… - tempor_ale : scopro solo ora che Luca Zingaretti e Nicola Zingaretti sono fratelli VABBÈ -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Zingaretti

L'interprete principale è, che interpreta il ruolo di Alberto Lenzi.è più noto per aver prestato il suo volto al Commissario Montalbano, creato dalla penna di Andrea ...Luisa Ranieri è riuscita ad emozionare il suo pubblico dei social pubblicando una foto insieme al maritoDi successo, affascinanti e pieni di talento sono queste le caratteristiche ideali per descrivere la coppia formata da Luisa Ranieri e. La bellissima attrice ...Il giudice meschino, film sceneggiato da Gianfranco De Cataldo dall'omonimo romanzo di Mimmo Gangemi e diretto da Carlo Carlei nel 2014, è la storia di Alberto Lenzi, pubblico ministero di Reggio Cala ...Il giudice meschino in onda oggi, 21 marzo, su Rai 1 dalle ore 21:25. Nel cast Luca Zingaretti, Luisa Ranieri e Gioele Dix. Curiosità e trama ...