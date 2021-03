La Lega Serie A risponde a Sky: «Accuse non veritiere» (Di domenica 21 marzo 2021) “Non corrispondono al vero” le Accuse di Sky nei confronti della Lega Serie A. È questa la posizione dell’ad Luigi De Siervo, che ha replicato oggi alla missiva inviata ieri dalla pay-tv sul tema dei diritti tv. “Ribadiamo, ancora una volta, come la Lega abbia sempre agito nel pieno rispetto delle regole”, spiega De Siervo. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 21 marzo 2021) “Non corrispondono al vero” ledi Sky nei confronti dellaA. È questa la posizione dell’ad Luigi De Siervo, che ha replicato oggi alla missiva inviata ieri dalla pay-tv sul tema dei diritti tv. “Ribadiamo, ancora una volta, come laabbia sempre agito nel pieno rispetto delle regole”, spiega De Siervo. L'articolo

