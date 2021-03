Iv: senatore Comincini torna nel Pd (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Il senatore Eugenio Comincini ha deciso di lasciare il gruppo di Italia Viva per tornare nel Pd. Si apprende da fonti parlamentari di palazzo Madama. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – IlEugenioha deciso di lasciare il gruppo di Italia Viva perre nel Pd. Si apprende da fonti parlamentari di palazzo Madama. L'articolo CalcioWeb.

loris30999 : RT @lucianoghelfi: Il senatore Eugenio #Comincini lascia #ItaliaViva e torna nel #PD. “IV appare oggi sospesa, non decisa su aspetti su cui… - tdk20063 : “Se uno ti porta via un senatore, non c'è peggior vendetta che lasciarglielo.” semicit. @pdnetwork @matteorenzi @comincini - lucianoghelfi : Il senatore Eugenio #Comincini lascia #ItaliaViva e torna nel #PD. “IV appare oggi sospesa, non decisa su aspetti s… - fisco24_info : Italia Viva, il senatore Comincini torna nel Pd: Lo si apprende da fonti parlamentari di Palazzo Madama… - TV7Benevento : Iv: senatore Comincini torna nel Pd... -

Ultime Notizie dalla rete : senatore Comincini Renzi lancia la sfida a Letta su giustizia, Conte e 5 Stelle: "Scegli da che parte stare" Il senatore Eugenio Comincini sarebbe pronto al ritorno nel Pd . "E' questione di giorni " viene riferito " il 'traguardo' è martedì quando è prevista l'assemblea dei senatori con Enrico Letta". ...

Renzi sfida il Partito Democratico sulle riforme: 'Vediamo che farà' E il rottamatore lo sa bene, anche alla luce dei rumours che danno altri tre parlamentari pronti a dare l addio a Italia viva (il senatore Eugenio Comincini potrebbe annunciare a breve il ritorno al ...

