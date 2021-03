Isola dei Famosi, Stefania Orlando afferma: ”Tommaso Zorzi non ha deluso le aspettative” (Di domenica 21 marzo 2021) Stefania Orlando intervistata da Casa Chi ha espresso il suo pensiero riguardo il debutto del suo amico Tommaso Zorzi come opinionista all’Isola dei Famosi. Stefania Orlando avrebbe affermato: “Le aspettative su Tommaso erano alte, ma non le ha deluse”. Inoltre Stefania Orlando ha parlato anche dei naufraghi. La showgirl, si è sbilanciata rivelando quelli che ad oggi sono i suoi concorrenti preferiti. Nella lista dei preferiti di Stefania, ad oggi, ci sono:Vera Gemma, Drusilla Gucci e Akash Kumar. Le prime dichiarazioni di Stefania Orlando su Tommaso Zorzi all’Isola ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 21 marzo 2021)intervistata da Casa Chi ha espresso il suo pensiero riguardo il debutto del suo amicocome opinionista all’deiavrebbeto: “Lesuerano alte, ma non le ha deluse”. Inoltreha parlato anche dei naufraghi. La showgirl, si è sbilanciata rivelando quelli che ad oggi sono i suoi concorrenti preferiti. Nella lista dei preferiti di, ad oggi, ci sono:Vera Gemma, Drusilla Gucci e Akash Kumar. Le prime dichiarazioni disuall’...

Advertising

MediasetPlay : #IsolaParty arriva in streaming su Mediaset Play ogni lunedì e giovedì con @AndreaDianetti e @ValeriAngione... Dall… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - JUSTLlKELOU : io ancora ferma a pierpaolo che ricorda uno dei tanti momenti epici di faribona all’isola che ha acceso il fuoco co… - itsMrs_S : RT @scrivodizain: come stanno i fatti devo solo andare all’isola dei famosi per perdere qualche chilo -