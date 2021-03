Isola dei Famosi, flirt tra Daniela Martani e Gascoigne? “Lui come e dove la tocca…” (Di domenica 21 marzo 2021) C’è un flirt tra Paul Gascoigne e Daniela Martani? La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi non è iniziata nemmeno da una settimana ma già al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi si parla molto di gossip. Stavolta non ci riferiamo alle avances del visconte Guglielmotti, che tra l’altro è stato eliminato, nei confronti di Elisa Isoardi. Ma di una nuova possibile e clamorosa coppia. Addirittura se ne parla pure in Inghilterra, dove sono più che certi che tra l’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne e la no Vax e vegana Daniela Martani possa nascere un flirt. Infatti, in un noto giornale inglese oltre all’articolo sono state pubblicate delle foto che mostrano i due naufraghi in ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 21 marzo 2021) C’è untra Paul? La 15esima edizione de L’deinon è iniziata nemmeno da una settimana ma già al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi si parla molto di gossip. Stavolta non ci riferiamo alle avances del visconte Guglielmotti, che tra l’altro è stato eliminato, nei confronti di Elisa Isoardi. Ma di una nuova possibile e clamorosa coppia. Addirittura se ne parla pure in Inghilterra,sono più che certi che tra l’ex calciatore della Lazio Paule la no Vax e veganapossa nascere un. Infatti, in un noto giornale inglese oltre all’articolo sono state pubblicate delle foto che mostrano i due naufraghi in ...

