Il manager Lucio Presta commenta duramente la presenza del pubblico ad Amici

Leggi su trendit

(Di domenica 21 marzo 2021), notodi numerosi vip e personaggi dello spettacolo, con un messaggio su Twitter ha severamente criticato ladelad– per il quale si dice comunque felice – confrontando la situazione del talent di Maria De Filippi con quella del Festival di Sanremo, dove l’assenza diha creato un silenzio assordante. Ildei vip appunto, non si capacita di come possa essere differente – per quanto riguarda lao meno del– uno studio televisivo da un teatro e chiede, nel suo tweet, ragione di ciò al Ministro dei Beni culturali Dario Franceschini che, in accordo col Ministro della Salute Roberto Speranza, aveva posto il veto dell’assenza del ...