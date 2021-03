Haaland doppietta e… tanta rabbia: furioso al triplice fischio dopo pari a Colonia del suo Dortmund (Di domenica 21 marzo 2021) La trasferta a Colonia del Borussia Dortmund si porta dietro diversi temi. Il pari deludente, gli insulti razzisti ricevuti da Bellingham ma anche la rabbia, non nascosta, del bomber Erling Haaland. Ebbene sì, perché ancora una volta, il centravanti norvegese aveva fatto il suo dovere. Ma due reti, in questo caso, non sono bastate per strappare il successo in trasferta. tanta delusione per il bomber giallonero che al triplice fischio non si è fermato a "festeggiare" i 49 gol in altrettante apparizioni con l'attuale club, anzi...Haaland furioso dopo pari a Coloniacaption id="attachment 1110753" align="alignnone" width="906" Haaland ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) La trasferta adel Borussiasi porta dietro diversi temi. Ildeludente, gli insulti razzisti ricevuti da Bellingham ma anche la, non nascosta, del bomber Erling. Ebbene sì, perché ancora una volta, il centravanti norvegese aveva fatto il suo dovere. Ma due reti, in questo caso, non sono bastate per strappare il successo in trasferta.delusione per il bomber giallonero che alnon si è fermato a "festeggiare" i 49 gol in altrettante apzioni con l'attuale club, anzi...caption id="attachment 1110753" align="alignnone" width="906"...

