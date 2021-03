Giulia Salemi e Pierpaolo a Temptation Island? La risposta di Pretelli

(Di domenica 21 marzo 2021)? Dopo la sua esperienza a Striscia la Notizia la popolarità dipian piano è andata scemando tranne qualche partecipazione nei salotti della D’Urso. Il 30enne lucano ha ritrovato la visibilità grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 dove addirittura ha trovato l’amore. Infatti, da qualche mese lui e, sono una coppia a tutti gli effetti. Ovviamente, ultimamente in tanti sino sono chiesti se i due ex gieffini in estate parteciperanno a. In un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, l’ex di Ariadna Romero ha riferito che potrebbe partecipare nuovamente al reality prodotto dalla Fascino, questa ...

L'ex Velino parla della sua famiglia e die Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e lì dentro è nato un sentimento che pian piano si è trasformato in amore. Come ...Prima della Puntata , tuttavia, la madre discavalca il regolamento del reality show di Canale5 e viene ammonita molto severamente dalla produzione. Ecco perché la Tehrani ha rischiato ...