Gianni Morandi ‘ragazzo fortunato’ in corsia al Bufalini di Cesena

(Di domenica 21 marzo 2021) ROMA – Gianni Morandi sta meglio. Le condizioni dopo l’incidente in campagna in cui si è ustionato diverse parti del corpo bruciando delle sterpaglie le mostra lui stesso ai fan con un video girato in corsia. La colonna sonora è ‘Ragazzo fortunato’ di Jovanotti.

chetempochefa : "Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,…

In un video postato sui suoi canali social,si mostra per la prima volta al pubblico, con le sue 'manone' e le sue gambe fasciate, camminando lungo il corridoio del Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Maurizio Bufalini di ..."Sono un ragazzo fortunato"/ Video Gravi ustioni, braccia bendate e... Dopo due anni di amore tra i due, dunque, sembra essere davvero arrivato il momento di promettersi reciprocamente ..."È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La ...Il video è sulle note di " Ragazzo fortunato " di Jovanotti . Poi appare lui in ospedale, dove si trova da dieci giorni a causa di ...