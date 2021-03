Formula E Jamie Reigle | “Ero contrario a posticipare la Gen3”

(Di domenica 21 marzo 2021) Il presidente dellaha affermato che era totalmenteal rinvio dell’approdo della. Il suo pensiero proveniva da un’idea che il virus avrebbe avuto più breve vita, e che i team non avrebbero risentito di problemi. Oggi si vede completamente d’accordo con la scelta presa dagli altri, e ammette il suo “errore di calcolo”.E,e la tanto attesaLa terza generazione di vetture della storia dellaE sarebbe dovuta arrivare nella stagione 2021. L’edizione dell’anno in corso è la settima, e sarebbe stata la prima con la, ma qualcosa è andato storto. L’arrivo dell’epidemia di portata mondiale del COVID-19 ha fermato, come tutti i ...

LaE è pronta sempre più a espandersi in futuro. Secondo quanto dichiarato daReigle , Amministratore Delegato del campionato elettrico, si sta discutendo per aggiungere nel calendario ...L'amministratore delegato dellaReigle ha dichiarato: "Quando si guarda a Stellantis, DS ha attualmente un team di clienti [DS Automobile fornisce il team di lavoro di Techeetah]. ...Il presidente della Formula E Jamie Reigle ha affermato che era totalmente contrario al rinvio dell’approdo della Gen3. Il suo pensiero proveniva da un’idea che il virus avrebbe avuto più breve vita, ...Dopo il grande successo ottenuto in molti Paesi, Jamie Reigle sta pensando di disputare ePrix della Formula E in nuove nazioni in futuro.