E' Scamacca il centravanti

Advertising

valerio_gulino : @mikelelomb Un centravanti manca ma se mi parli di ad esempio di Kean ti dico che ci avrebbe fatto comodo. Scamacca… - Milannews24_com : Genoa, ecco Scamacca: il centravanti torna al gol contro il Parma - infoitsport : Genoa, ecco Scamacca: il centravanti torna al gol contro il Parma - CalcioNews24 : Genoa, finalmente Scamacca: il centravanti torna al gol contro il Parma - RealWestonMax : Ma io #Pellè e #Scamacca in @Vivo_Azzurro li porterei. Centravanti con quella fisicità servono !! -

Ultime Notizie dalla rete : Scamacca centravanti

QUOTIDIANO.NET

Giuseppe Tassi L'uomo della Provvidenza azzurra non si scompone mai. E guarda al futuro da due prospettive: l'Europeo di giugno, ormai a un passo, e le qualificazioni mondiali che aprono il cammino ...Commenta per primo Il destino vuole che ildel Genoa, accostato più volte vicino al Parma nella scorsa sessione di mercato, abbia rifilato una doppietta ai crociati che potrebbe essere decisiva per la permanenza in Serie A ...Buon attaccante? Scamacca entra e segna due gol in Parma-Genoa, Adani: 'È un ottimo attaccante, deve giocare'. vedi letture. Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, Daniele Adani ha commentato così la dop ...2-1 per lo Spezia nell'incontro con i sardi, spettacolo a Crotone con la vittoria in rimonta del Bologna, il Genoa sbanca il Tardini di Parma ...