Domenica In: ospiti 21 marzo 2021. Speranza e De Angelis (Di domenica 21 marzo 2021) Oggi, 21 marzo 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Il ministro della Salute Roberto Speranza sarà l’ospite d’apertura della puntata e parlerà anche della ripresa della campagna di vaccinazione, dopo il temporaneo stop al vaccino AstraZeneca. L’immunologo Francesco Le Foche farà il punto sui vaccini attualmente a disposizione nel nostro Paese per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Giovanna Botteri, Alberto Matano e Ferzan Ozpetek ripercorreranno, insieme a Mara Venier, quest’anno di convivenza con la pandemia, insieme ad alcuni ospiti in collegamento. L’attrice Matilda De ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 21 marzo 2021) Oggi, 21, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Il ministro della Salute Robertosarà l’ospite d’apertura della puntata e parlerà anche della ripresa della campagna di vaccinazione, dopo il temporaneo stop al vaccino AstraZeneca. L’immunologo Francesco Le Foche farà il punto sui vaccini attualmente a disposizione nel nostro Paese per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Giovanna Botteri, Alberto Matano e Ferzan Ozpetek ripercorreranno, insieme a Mara Venier, quest’anno di convivenza con la pandemia, insieme ad alcuniin collegamento. L’attrice Matilda De ...

Advertising

PatriziaFurlane : RT @m_artitz: Bene raga buongiorno ho sognato che Tommaso conduceva la fine di domenica live con un talk sul gf con i concorrenti come ospi… - SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica In” ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza, Erminia e Luca Manfredi, Matilda De Angelis, Bugo… - zazoomblog : Domenica In 21 marzo il ricordo di Nino Manfredi: chi c’è in studio? Tutti gli ospiti - #Domenica #marzo #ricordo… - BnB_Ferroviere : RT @fescaaal: ?? Oggi al Festival | Domenica 21 marzo Una domenica di primavera al FESCAAAL: i film in uscita, gli i… - CorriereUmbria : Quelli che il calcio, domenica 21 marzo su Rai 2 ospiti Ermal Meta e Ilaria D'Amico #Quellicheilcalcio #ospiti… -