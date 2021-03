Colpita da un fulmine durante l’allenamento: addio a Katherine Diaz (Di domenica 21 marzo 2021) El Salvador, campionessa di surf muore Colpita da un fulmine a largo dell’oceano: addio a Katherine Diaz, giovane promessa. Katherine Diaz, giovane promessa del surf, è morta all’età di 22 anni dopo essere stata Colpita da un fulmine. È successo in El Salvador, mentre la ragazza si stava allenando nelle acque dell’Oceano Pacifico: si trovava L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 21 marzo 2021) El Salvador, campionessa di surf muoreda una largo dell’oceano:, giovane promessa., giovane promessa del surf, è morta all’età di 22 anni dopo essere statada un. È successo in El Salvador, mentre la ragazza si stava allenando nelle acque dell’Oceano Pacifico: si trovava L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

