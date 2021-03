Colao e Orlando in difesa delle donne: "Denunce anonime per chi vìola le pari opportunità" (Di domenica 21 marzo 2021) Il ministro dell’innovazione tecnologica Vittorio Colao chiede che dopo l’uscita dalla pandemia si ponga mano dal punto di vista organizzativo all’esperienza dello smart working che sta ”’un po’ sfuggendo di mano” dopo gli entusiasmi iniziali, in modo da evitare che finiscano per “pagare le donne”. Intervenendo al webinar “Obiettivo 62% - l’occupazione femminile come rilancio nazionale. Le donne come priorità trasversale”, Colao ha spiegato come dobbiamo fare “un’operazione culturale” simile a quella “che si faceva prima quando un capo andava negli uffici alle sette di sera e diceva ai dipendenti di andare a casa”. Si tratta di un qualcosa “importante quanto la cablatura e il cloud”. Nello stesso webinar è intervenuto anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Bisogna “costruire meccanismi di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Il ministro dell’innovazione tecnologica Vittoriochiede che dopo l’uscita dalla pandemia si ponga mano dal punto di vista organizzativo all’esperienza dello smart working che sta ”’un po’ sfuggendo di mano” dopo gli entusiasmi iniziali, in modo da evitare che finiscano per “pagare le”. Intervenendo al webinar “Obiettivo 62% - l’occupazione femminile come rilancio nazionale. Lecome priorità trasversale”,ha spiegato come dobbiamo fare “un’operazione culturale” simile a quella “che si faceva prima quando un capo andava negli uffici alle sette di sera e diceva ai dipendenti di andare a casa”. Si tratta di un qualcosa “importante quanto la cablatura e il cloud”. Nello stesso webinar è intervenuto anche il ministro del Lavoro Andrea. Bisogna “costruire meccanismi di ...

