Caos vaccini in Lombardia, a Cremona non si presenta nessuno. Salvini: "Chi sbaglia paga" (Di domenica 21 marzo 2021) Caos vaccini in Lombardia. A Cremona non si è presentato nessuno in Fiera. Salvini: "Chi sbaglia paga". MILANO – Ancora Caos vaccini in Lombardia. Nella giornata di domenica 21 marzo l'hub della Fiera di Cremona si è presentato per il secondo giorno consecutivo vuoto. Gli sms con l'appuntamento per la somministrazione della dose non sono stati inviati e nessuno dei pazienti è arrivato per sottoporsi alla vaccinazione. Buchi che, in parte, sono stati coperti dai sindaci. Il primo cittadino di San Bassano con un pulmino ha portato le persone anziani all'hub di Cremona per la somministrazione. Un pasticcio che dovrà ...

