AstraZeneca, in Francia non viene più somministrato a chi ha meno di 55 anni (Di domenica 21 marzo 2021) I casi di trombosi fra i vaccinati sono inferiori a quelli attesi, ma sono stati riscontrati rischi per altre due rare patologie: per questo, in attesa di nuovi studi, la vaccinazione è ripresa escludendo gli under 55 per motivi precauzionali

