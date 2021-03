Arrestati 2 gambiani ospiti di Don Biancalani | la denuncia di Salvini

(Di domenica 21 marzo 2021) Duesono finiti in manette:di don, spacciavano in centro a Pistoia L'articolo proviene da Firenze Post.

... gli agenti della municipale e i carabinieri circondavano la zona fermando due cittadini, ... Oltre ai due soggetti, veniva deferito in stato di libertà un terzo soggetto straniero ...... gli agenti della municipale e i carabinieri circondavano la zona fermando due cittadini, ... Oltre ai due soggetti, veniva deferito in stato di libertà un terzo soggetto straniero ...Due gambiani sono finiti in manette: ospiti di don Biancalani, spacciavano in centro a Pistoia gambiani ospiti di Don Biancalani delinquono ...Carabinieri e polizia municipale insieme per contrastare la vendita di stupefacenti in piazza della Resistenza ...