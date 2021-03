Toloi: “Sono molto felice per la convocazione in Nazionale: è un sogno” (Di sabato 20 marzo 2021) Il difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi, ha commentato così la prima convocazione in Nazionale: “Sono molto felice. È davvero un sogno”, ha ammesso. “Se me lo aspettavo? -prosegue Toloi sul sito ufficiale dell’Atalanta- Ultimamente un po’ se ne era parlato. Ho preso la nazionalità italiana da più di dieci anni, ma solo un paio di mesi fa la FIFA ha dato l’autorizzazione a poter essere convocato per l’Italia. Ho giocato 200 partite con la maglia dell’Atalanta e la duecentesima è stata in Champions League contro il Real Madrid… Mai avrei pensato di arrivare dove Sono oggi. Per questo devo ringraziare il Presidente Percassi e suo figlio Luca che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza, mister Gasperini che mi ha fatto diventare un ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Il difensore dell’Atalanta, Rafael, ha commentato così la primain: “. È davvero un”, ha ammesso. “Se me lo aspettavo? -proseguesul sito ufficiale dell’Atalanta- Ultimamente un po’ se ne era parlato. Ho preso la nazionalità italiana da più di dieci anni, ma solo un paio di mesi fa la FIFA ha dato l’autorizzazione a poter essere convocato per l’Italia. Ho giocato 200 partite con la maglia dell’Atalanta e la duecentesima è stata in Champions League contro il Real Madrid… Mai avrei pensato di arrivare doveoggi. Per questo devo ringraziare il Presidente Percassi e suo figlio Luca che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza, mister Gasperini che mi ha fatto diventare un ...

Advertising

____TRC____ : RT @tancredipalmeri: Mancini ne convoca 38 per le qualificazioni mondiali. Strategia differente rispetto a quella di molti altri paesi che… - IacopoRosi : Sono contento per #Toloi! Difensore centrale bravo ad impostare l’azione. #Mancini gioca con la difesa a 4 mentre… - SciabolataFFP : Arrivate ieri le convocazioni per le tre gare di qualificazione Mondiale contro Nord Irlanda, Bulgaria e Lituania.… - ItaSportPress : Toloi, prima gioia 'Azzurra': 'Nazionale? Sono molto felice. Un sogno realizzato' - - NewsCalcio_ : RT @SkySport: ULTIM'ORA FIGC ITALIA: SONO 38 I CONVOCATI DA ROBERTO MANCINI Prima chiamata per Ricci (Spezia) e Toloi (Atalanta) #SkySport… -