Terremoto in Giappone di 7.2: allerta tsunami rientrata. Controlli alle centrali nucleari (Di sabato 20 marzo 2021) Una fortissima scossa di Terremoto - con conseguente allarme tsunami - è stata registrata questa mattina in Giappone nella zona di Ishinomaki al largo della costa nord est. Il sisma, la cui magnitudo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Una fortissima scossa di- con conseguente allarme- è stata registrata questa mattina innella zona di Ishinomaki al largo della costa nord est. Il sisma, la cui magnitudo ...

RaiNews : Forte #Terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in #giappone - rtl1025 : ?? Forte #terremoto di magnitudo 7 e allerta #tsunami in #Giappone. La scossa è stata registrata a nord est di… - repubblica : Terremoto in Giappone, è allerta tsunami - AnnickQuemper : RT @Giulio_Firenze: Terremoto M7 in Giappone. - Giulio_Firenze : Terremoto M7 in Giappone. -