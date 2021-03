Snowboardcross, Michela Moioli: “La stagione delle medaglie d’argento. Mi resta un pizzico di rabbia” (Di sabato 20 marzo 2021) Michela Moioli non è riuscita a conquistare la Coppa del Mondo 2021 di Snowboardcross. L’azzurrra si è dovuta accontentare del secondo posto nella gara conclusiva di Veysonnaz, perdendo lo scontro diretto con la ceca Eva Samkova. La Campionessa Olimpica, in questa stagione capace di mettersi al collo due medaglie d’argento ai Mondiali, ha mancato l’assalto alla sua quarta Sfera di Cristallo e ha commentato in questo modo ai microfoni della Fisi: “È la stagione delle medaglie d’argento, sono contenta perchè anche in questa occasione ho dato il meglio, non posso recriminare nulla. Oggi sia nei quarti che in semifinale sono andata davvero bene, anche se ho dovuto tirare fuori parecchie energie“. La bergamasca ha ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021)non è riuscita a conquistare la Coppa del Mondo 2021 di. L’azzurrra si è dovuta accontentare del secondo posto nella gara conclusiva di Veysonnaz, perdendo lo scontro diretto con la ceca Eva Samkova. La Campionessa Olimpica, in questacapace di mettersi al collo dueai Mondiali, ha mancato l’assalto alla sua quarta Sfera di Cristallo e ha commentato in questo modo ai microfoni della Fisi: “È la, sono contenta perchè anche in questa occasione ho dato il meglio, non posso recriminare nulla. Oggi sia nei quarti che in semifinale sono andata davvero bene, anche se ho dovuto tirare fuori parecchie energie“. La bergamasca ha ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Ancora sul podio in Coppa del Mondo! ?? Seconda nella gara di snowboardcross a Veysonnaz, Michela Moioli è seconda… - infoitsport : Snowboardcross, Michela Moioli si arrende a Eva Samkova e cede la Coppa del Mondo - MattiaGiovi : RT @ItaliaTeam_it: Ancora sul podio in Coppa del Mondo! ?? Seconda nella gara di snowboardcross a Veysonnaz, Michela Moioli è seconda anche… - flamminiog : RT @ItaliaTeam_it: Ancora sul podio in Coppa del Mondo! ?? Seconda nella gara di snowboardcross a Veysonnaz, Michela Moioli è seconda anche… - maxge1962 : RT @ItaliaTeam_it: Ancora sul podio in Coppa del Mondo! ?? Seconda nella gara di snowboardcross a Veysonnaz, Michela Moioli è seconda anche… -